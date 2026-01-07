弥彦神社で、新年恒例の弓始神事が行われました。 ■髙橋アナ 「キリッと引き締まるような寒さの中、大きな的に矢を放つ新年の行事が行われています」 新年恒例の弓始神事は神職ら10人が100本の矢を放ち、1年の厄よけや五穀豊穣を祈願します。矢が命中するたびに、大きな歓声が上がっていました。 ■訪れた人 「すごいよね、当たらないかと思ったけど、びっくりした」 ■訪れた人 「いや、良かったです。家族み