永嶋花音が自身のインスタグラムを更新。スポンサー契約を交わす埼玉県草加市にあるゴルフ練習場「松原ゴルフガーデン」で開かれたイベントに参加した事を投稿した。【動画】ファンとの交流で笑顔の永嶋花音サインするときは左利きだった!?イベントでは「ジュニアの子たちとのパター対決やレッスン、トークショー、サイン会など…」が行われたことを記すと、「たくさんの方と交流できて、とても楽しい時間になりました」と振り返