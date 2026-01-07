男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）と元SKE48松井珠理奈（28）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。「どこで会見をするのかが一番、頭を悩ませた」という辻本。両グループの主な活動の場は東海地区。「できれば名古屋でもやりたかったし、そういう話もあった」。それでも、都内を選んだ。「“名古屋から全国へ”でやってきたので、やっぱり全国の方に知っていただきたかったし、もしかしたら、喜んでいただくこと