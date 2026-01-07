男性5人組グループBOYS AND MEN（ボイメン）辻本達規（34）と元SKE48松井珠理奈（28）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。MCを務めたボイメンメンバー本田剛文（33）から“何婚”かを聞かれた辻本は、「“ぞっ婚”ですかね」とほほ笑んだ。これには松井も驚いたようで、思わず「えっ!?」と声を漏らした。だが、ボイメンの楽曲名「ZOKKON」に由来している辻本の説明を聞くと、松井は「あ〜、そういうことか」と残念そうだが