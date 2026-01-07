極楽とんぼ加藤浩次が7日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にゲスト出演。同日から始まるドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」（水曜深夜0時24分）のPRに訪れた。加藤の監督デビュー作品で、原作も脚本も手がけている。スタジオに登場するや、加藤は番組MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太と絡み始めた。3年まで同局朝番組「スッキリ」MCを長年務めた加藤は「初めて絡んだねぇ」と話しかけ、山里も「この時