【モデルプレス＝2026/01/07】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が1月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘と表情を合わせた親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】42歳元なでしこ「まじで同じ顔」2歳娘との写真公開◆丸山桂里奈、愛娘と「まじで同じ顔」丸山は「ぷくぷくと母の買い物を待ってるときに写真撮影したらまじで同じ顔してた」と綴り、車内で唇を突き出しギュッとした表情の丸山と、同じ