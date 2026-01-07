【モデルプレス＝2026/01/07】歌手でタレントの中川翔子が1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。双子の動画とイラストを公開し、話題を呼んでいる。【写真】40歳タレント、宇宙語？会話中の双子写真＆イラスト◆中川翔子、双子の会話ムービー公開中川は「双子3ヶ月 お互いを見ながらなにか宇宙語はなしてた！ついに認識したのかな？！」とつづり、双子が向き合い意思疎通を図っていると思われる動画を公開。さらにその様子を描いた