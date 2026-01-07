【モデルプレス＝2026/01/07】BMSG TRAINEE Officialの公式X（旧Twitter）が1月6日に更新された。SKY-HI（スカイハイ）がCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催したオーディション「THE LAST PIECE」（通称『ラスピ』）への出演で注目を集めたTAICHI（タイチ）の、2人の兄とのプライベートショットが公開され、話題を呼んでいる。【写真】「ラスピ」参加メンバー「隠しきれないイケメンオーラ」実兄2人とのプラベショット