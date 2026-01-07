稲垣吾郎さん（52）、草なぎ剛さん（51）、香取慎吾さん（48）のユニット「新しい地図」公式Xが、2026年1月6日、香取さんとコメディアンの萩本欽一さん（84）の2ショットを公開した。赤×金の燕尾服で笑顔「新しい地図」公式Xは、1月12日に放送される「欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞」を告知。司会を務める香取さんと萩本さんの2ショットを公開した。香取さんは白を基調としたタキシード姿。萩本さんはメガネをかけ、