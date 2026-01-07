福岡市の高島市長が7日、ことし最初の会見に臨みました。4期目の任期満了まで1年を切り、5期目を目指すかに注目が集まっています。福岡市の高島市長は新年最初の定例会見に臨み、4期目最後の1年について意気込みを語りました。■福岡市・高島市長「今期は特に子ども施策を力入れていくと話していたので、これは数年間、特に施策を充実させてきた。」4期目はことし12月で任期満了となりますが、注目される「5期目」については。■高