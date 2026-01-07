午後に入って円高がやや優勢＝東京為替概況 ドル円は午前中、156円台後半でもみ合いとなった。一時156円80銭と、昨日の高値156円79銭をわずかながら超える場面が見られた。しかし午後に入ると円買いが優勢となり、14時過ぎに156円50銭を割り込むと、ストップロス注文を巻き込んで156円31銭まで値を下げている。 クロス円も全般に午後に入って円買いが優勢。ユーロ円は午前中、183円台前半でもみ合いとな