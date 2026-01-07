ドル円１５６．３５近辺、ユーロドル１．１６９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は156.35近辺、ユーロドルは1.1695近辺での推移。ドル円は東京午前の156.80付近を高値に、その後は軟調な流れとなっている。足元では安値を156.31付近に広げている。ユーロ円も183.37付近を高値に、足元では182.79付近まで下落しており、総じて円高の動きとなっている。 ユーロドルは東京早朝の1.1685付