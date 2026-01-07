巨人のドラフト２位・田和廉投手＝早大＝が７日、川崎市内のジャイアンツ寮に入寮。「本当にいよいよプロ生活が始まるんだなっていう実感で。（車中で）両親に『ここから始まるから頑張れよ』と言ってもらったので、これからもっともっと頑張って、両親に恩返しできればと思います」と気持ちを新たにした。変則的な投法から最速１５２キロを投じる即戦力右腕。入寮に際し持参したのはオーダーメイドスーツとＮＥＷグラブで、グ