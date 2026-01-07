俳優の松平健（72）が7日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。主演を務めた人気時代劇シリーズに出演した超大物歌手について語った。この日はものまねタレントのコロッケとそろって登場。コロッケは自身がものまねを得意とする歌手の淡谷のり子さん（1999年死去）について「ちょうど『暴れん坊将軍』に淡谷先生が出ていらっしゃって」と回想した。「淡谷先生って絶対にドラマとか出ない方でした