日本ハムの新庄剛志監督は7日、千葉県鎌ケ谷市の2軍施設で取材に応じ、6シーズンぶりに復帰した有原航平投手について、今季の本拠地初戦、3月31日のロッテ戦で先発させる方針を明らかにした。昨年12月に獲得を発表した新戦力について「とんでもないプレゼントをもらった。優勝に近づいた」と喜びを口にした。開幕投手に内定している伊藤大海投手と2年連続で最多勝のタイトルを分け合った実力者。期待する働きは18勝、180投球回