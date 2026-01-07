俳優・清水尚弥（３０）が７日、自身のＳＮＳで結婚を発表した。「この度かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性と入籍いたしました」と報告した。弟は昨年９月に大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われ、同１２月、拘禁刑１年、執行猶予３年の有罪判決が言い渡された俳優・清水尋也。裁判では、証人として出廷し、「（保釈後は）同居をして僕が監督をしている」などと説明していた。