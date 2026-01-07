櫻坂46松田里奈（26）のファースト写真集「まつりの時間」（1月20日に幻冬舎から発売）の封入特典の1つ目が7日、公開された。SHIBUYA TSUTAYAの特典ポスターでも話題を呼んだ、“まつり羊”のカット。ボディーラインの美しさを一層際立たせる1枚となっている。本作の撮影はニュージーランドのオークランドとロトルアで行い、かわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊という。松田は「写真集は夢だったものの、自分には縁のない話