セレンディップ・ホールディングスがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を１９万株（自己株式を除く発行済み株数の１．０３％）、または２億円としており、取得期間は１月１３日から５月２９日まで。資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することに加えて、将来のＭ＆Ａにおける買収資金の一部として活用することが目的という。 出所：MINKABU PRESS