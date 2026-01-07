○経済統計・イベントなど ００：００米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数 ００：００米・製造業新規受注 ００：００米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数 ０８：３０日・毎月勤労統計調査 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：３０豪・貿易収支 １０：２０日・６カ月物国庫短期証券の入札 １４：００日・消費者態度指数 １４：００日・日銀地域経済報告（さく