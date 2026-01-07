「ゆっくり考えていいよ」▶▶この作品を最初から読む極度の人見知りで友達ができず、孤独な中学時代を過ごしてきた卯月小春。青春への憧れを胸に、高校生活こそはと意気込むも、自己紹介で大失敗してしまう。しかし、クラス一番の陽キャ・結城葵に話しかけられたことで、小春の高校生活に変化が……。人見知り女子の小春、クラス1の陽キャ・結城葵、マイペースな幼馴染・浮野空、そして孤高の美女・白鳥美海。性格も立