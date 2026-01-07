『世子が消えた〜禁じられた愛〜』のDVD-BOX1が絶賛販売中【写真を見る】『世子＜セジャ＞が消えた〜禁じられた愛〜』時代劇初挑戦のEXOスホ韓国の人気ボーイズグループEXOのスホが初めて時代劇の主演を務めた『世子＜セジャ＞が消えた〜禁じられた愛〜』。王宮に隠された秘密を知ってしまい、運命に翻弄されることとなった若者たちの愛と陰謀を描くロマンティック・サスペンス時代劇です。■『世子＜セジ