7日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比680円安の5万2010円で取引を終えた。出来高は3万875枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては48.02円高。 株探ニュース