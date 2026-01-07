7日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比36.5ポイント安の3513.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万3887枚だった。この日のTOPIXの現物終値3511.34ポイントに対しては2.16ポイント高。 株探ニュース