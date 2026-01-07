7日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比370ポイント安の3万1655ポイントで取引を終えた。出来高は4721枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万1638.41ポイントに対しては16.59ポイント高。 株探ニュース