7日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比3ポイント高の685ポイントで取引を終えた。出来高は4308枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値692.26ポイントに対しては7.26ポイント安。 株探ニュース