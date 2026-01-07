7日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比21.5ポイント高の2015.5ポイントで取引を終えた。出来高は278枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2037.57ポイントに対しては22.07ポイント安。 株探ニュース