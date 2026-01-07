º£½µ¤ÏÇ¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î3ºÐÌÆÇÏ¸ÂÄê½Å¾Þ¡¢Âè42²ó¡ÊGIII¡¢¼Ç1600m¡Ë¤¬Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢È¡´Û2ºÐS2Ãå¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーS4Ãå¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ê¥¹¤Ë¡¢¿·³ã2ºÐS4Ãå¤Î¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¢¤¹¤º¤é¤ó¾Þ¾¡¤Á¥Ó¥Ã¥°¥«¥ì¥ó¥ëー¥Õ¤Î3Æ¬¤¬½ÐÁö²ÄÇ½¤Ç¡¢¤Û¤«ÅÐÏ¿ÇÏ17Æ¬Ãæ13Æ¬¤¬ÃêÁªÂÐ¾Ý¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µþ²¦ÇÕ2ºÐS3Ãå¥È¥ï¥Ë¤ä¡¢¤³¤¦¤ä¤Þ¤­¾Þ2Ãå¤Î¥¢ー¥êー¥Ïー¥Ù¥¹¥È¡¢¿·ÇÏ¾¡¤Á¤«¤éÎ×¤à¥®¥êー¥º¥Ü&#125