吉野家ホールディングス [東証Ｐ] が1月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比1.8％減の61.4億円となり、通期計画の87億円に対する進捗率は70.6％にとどまり、5年平均の73.4％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比47.0％増の25.5億円に拡大する計算になる