7日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝156円34銭前後と、前日午後5時時点に比べ1銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝182円88銭前後と47銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース