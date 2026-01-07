長崎市や十八親和銀行の職員などになりすまし、長崎市の女性から現金約50万円をだまし取ったなどとして36歳の男が逮捕されました。 詐欺と窃盗の疑いで逮捕されたのは、神奈川県相模原市の無職 原園 竜平容疑者(36)です。 警察によりますと原園容疑者は去年8月、複数の人間と共謀し、長崎市の60代の女性から現金約50万円をだまし取った疑いが持たれています。 原園容疑者らは、長崎市の職員を装い、「保険料を多く払いすぎてい