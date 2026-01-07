中国のSNS・小紅書（RED）に6日、「日本で永住権を申請したら拒否された」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者は、東京出入国在留管理局から永住権の申請が却下された旨の通知書の写真をアップした。通知書には「永住許可を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められません」と記されている。投稿者は「なぜ拒否されたのか分からない。（日本での）勤務年数は10年以上あり、今の会社でも7年勤めている。扶養家族も2人いる