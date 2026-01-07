アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラが制裁対象となった最大5000万バレルの原油をアメリカに引き渡すと明らかにしました。【映像】石油の精製施設（ベネズエラ）トランプ大統領は6日、自身のSNSにベネズエラの暫定政権が制裁対象となっている3000万〜5000万バレルの原油をアメリカに引き渡すことになったと投稿しました。引き渡された原油はベネズエラから船で直接アメリカの港に輸送された後、市場価格で販売され、収益