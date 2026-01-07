大手百貨店が来月のバレンタインに向けた商品を発表しました。原材料であるカカオ豆の価格高騰をうけ、「脱・チョコレート」や「国産」がキーワードです。【映像】バレンタインの発表会の様子石橋侑子「バレンタインの発表会に来ているのですが、こちらの机にはチョコレート以外のお菓子が並んでいます」そごう・西武は、見た目や食感がチョコレートに近いとして、コーヒー豆を使った菓子や、グミ、クッキーなどを売り出します