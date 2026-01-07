浜岡原発の再稼働に向けた審査をめぐる中部電力の不正行為について、7日に開かれた原子力規制委員会では苦言が相次ぎ、再稼働への審査は「白紙」になる見通しとなりました。7日、原子力規制委員会では、中部電力が静岡県の浜岡原発3・4号機の再稼働に向けた審査の中で地震の揺れの大きさを不適切な方法で算定し、意図的に過小に評価していた疑いがあるデータを国に報告していた不正行為について協議されました。原子力規制委員会