日本維新の会の中司宏幹事長は7日、所属議員の「国保逃れ疑惑」について説明した。【映像】カメラが中司幹事長→藤田共同代表に切り替わった瞬間（実際の様子）日本維新の会は、一部の地方議員が一般社団法人の理事に就任することで、国民健康保険料の支払いを免れようとしているという指摘を受け、実態調査を行っていた。中司幹事長は会見冒頭「日本維新の会の所属議員が、いわゆる国保逃れを行っているという指摘を受けて