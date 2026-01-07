俳優野間口徹が7日、フジテレビスタジオで、ドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」（8日午後10時スタート）制作発表会に登壇した。同作は沈着冷静な最強保険調査員の主人公・天音蓮（玉木宏）が、常識やコンプライアンスにとらわれず、保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメント。舞台は“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。天音が、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐