アメリカのトランプ大統領がベネズエラに攻撃をしかけ、ニコラス・マドゥロ大統領夫妻を拘束した一連の動きは、スポーツ界にとっても大きな衝撃となっている。なかでもベネズエラ人が多く所属するMLBでは、今後の展開が予測できないほどだ。“野球大国” の一つとして知られているベネズエラ。2025年のMLB開幕時には、63選手がロースター入りしており、これはアメリカ以外の国ではドミニカ共和国の100人に次ぐ2位だ。それだ