広告やトラッカーをブロックする機能を標準搭載しているウェブブラウザ「Brave」が、広告ブロックエンジンを刷新したことでメモリ消費量がこれまでの75％に抑えられることを明らかにしました。更新はすでにBrave v1.85で反映されており、Brave v1.86で最適化が行われるとのことです。Brave overhauls adblock engine, cutting its memory consumption by 75% | Bravehttps://brave.com/privacy-updates/36-adblock-memory-reductio