ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤¬£±·î£·Æü¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´£µºÐ¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏÁª½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï£Ê£Ò£ÁÌ¤½ÐÁö¤Ê¤¬¤é¡¢Í­¸úÅêÉ¼¿ô£²£´£¸É¼¤Î¤¦¤Á¡¢£¹³ä¤òÄ¶¤¨¤ë£²£²£¶É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬¤Ê¤·ÆÀ¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¾Ú¤·¤À¤È»×¤¦¤·¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È³¤³°Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¬Êó¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ­¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£¡ÖÅöÁ³¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¼¿ô¤ÏÁÛ