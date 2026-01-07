◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」昨年１２月、記者１年目から取材してきた今村信貴投手（３１）からユニホームを脱ぐと連絡を受けた。最後のシーズンはファームで４１試合に登板し、４勝１敗、防御率１・９１と抜群の安定感を誇っていたが、１軍の舞台には立てなかった。戦力外通告を受け、ＮＰＢの球団からオファーはなく、引退を決断した。悔しさを押し隠し「たくさんの人たちに支えられた。感謝感謝の野球人生でした」と