俳優の玉木宏が７日、主演する１月期のフジテレビ系連続ドラマ「木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』」（８日スタート、木曜・後１０時）の制作発表を東京・台場の同局で行った。同局の連ドラ主演は「キャリア〜掟破りの警察署長〜」（２０１６年）以来約９年ぶり。沈着冷静な最強保険調査員を演じる玉木は「元刑事だけに観察眼がある役。岡崎（紗絵）さんとバディ感が強くなっていくことを意識して演じた」と