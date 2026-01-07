２月に開催されるミラノ・コルティナ五輪女子スノーボードアルペンで、メダル有力候補の三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫、掛川桜が丘中出＝の出身地、掛川市役所で７日、応援メッセージパネルの除幕式が行われた。同市の久保田崇市長や、三木が所属する浜松いわた信用金庫・三輪久夫副理事長らが出席。同市長は日の丸に「掛川市民みんなで三木つばき選手を応援します」としたためて五輪での健闘を祈った。開幕まで１か