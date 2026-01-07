佐渡ケ嶽部屋での出稽古で、大関琴桜（左）と相撲を取る横綱大の里＝千葉県松戸市左肩痛で先場所千秋楽を休場した大相撲の横綱大の里が7日、初場所（11日初日・両国国技館）に出場する意向を示した。千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋への出稽古後に「もちろんです。いろいろな声があったが、日曜日に向けてしっかり準備することが大事だ」と述べた。大関琴桜と17番連続で取って7勝10敗。序盤は立ち合いから押し込まれて、左の使い方