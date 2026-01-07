こんにちは、シューフィッター佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。シューフィッターとして過去2万人以上、2025年もざっくり200名ほど相談者様の足に触わりました。体感的にそのうちの3割ほど、とくに男性に「本当の幅広足」でお悩みの相談を受けました。今日は幅広足向けの靴を紹介してい