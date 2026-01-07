国分グループ本社は第12次長期経営計画をスタートさせた。「食の価値循環プラットフォーマー〜より地域へ、さらに世界へ〜」をビジョンに、これまで培ってきた「ヒト」の力とデジタルによる革新力を融合し、未来に向かって食の価値を共創するリーダーとして、より地域に根差し、さらに世界への飛躍を目指す。5日にホームページで概要を公表した。国分グループが300年培ってきた強みを活かし（＝Input）、戦略骨子・価値連鎖事