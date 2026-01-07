食品業界の幕開けを飾る、酒類食料品業懇話会主催による新年賀詞交歓会が5日、東京・水天宮のロイヤルパークホテルで開かれた。メーカー、卸のトップら昨年を上回る233社840人が参加。新たな年の飛躍を誓った。國分勘兵衛会長が年頭あいさつ冒頭、主催者を代表して國分勘兵衛・国分グループ本社会長兼CEOが年頭あいさつを行った。國分会長は「情報技術の進歩は目を見張るものがある。DX・AIの進化は目覚ましく、AIエージェン