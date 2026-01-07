きょう（7日）午前、岡山県倉敷市沖の瀬戸内海でタンカーから急患の男性を搬送するため海上保安部の巡視艇が出動しました。 【地図と画像をみる】タンカーがいた海域＆水島海上保安部の巡視艇 【地図と画像をみる】タンカーがいた海域＆水島海上保安部の巡視艇 「乗組員が痙攣」と通報が 水島海上保安部によりますと、きょう午前10時57分ごろ、倉敷市上水島から沖合約4キロで錨泊中の油タンカー「鶴松