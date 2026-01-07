巨人の育成ドラフト５位・知念大成外野手＝オイシックス＝が７日、川崎市内のジャイアンツ寮に入寮した。高校、大学、社会人を除く独立リーグなどのドラフト指名選手は、契約前の練習参加が可能。一足早く昨年１１月に入寮して、秋季キャンプにも参加していた。同期入団の選手と共に改めて入寮の日を迎え「新しい環境になりますし、改めてプロの世界に入ったんだなと実感している」と語った。この日は野球道具のみを持参したが