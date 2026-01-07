ヤクルトのドラフト６位ルーキー・石井巧内野手（ＮＴＴ東日本）が７日、埼玉・戸田市の寮に入寮した。与えられた部屋は中大の先輩でもある北村が使っていた部屋。ベッドのフレーム、冷蔵庫、テレビなどがそのまま置かれていたという。「テレビとか適当に使ってね、とラインで連絡をもらいました。そのまま入らせていただくということで、北村さんの部屋を受け継ぎたいと思います」と感謝していた。新人の入寮時にはこだわり