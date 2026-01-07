清水エスパルスは7日、2026シーズンのトップチームにおける背番号を発表した。ヴィッセル神戸に黄金期をもたらした吉田孝行新監督の下で出発する清水エスパルス。吉田監督とともに、神戸から加入したDF本多勇喜が『15』を着用するほか、MF井上健太は『8』、MF中原輝は『11』、FWオ・セフンは『9』となる。また、中盤の底で傑出したパフォーマンスを見せたMFマテウス・ブエノが『10』に、クラブの象徴でもあるFW北川航也は、か